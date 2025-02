Adolescente usa faca para se defender de tentativa de abuso do padrasto

Uma adolescente de 12 anos sofreu uma tentativa de abuso sexual pelo padrasto, de 25 anos, enquanto ela dormia, na madrugada deste domingo (2), em Dourados - a 225 km de Campo Grande.

Segundo o Dourados News, o caso aconteceu na Aldeia Bororó, quando o padrasto entrou no quarto da menina enquanto ela dormia, começou a tirar a roupa e passar as mãos pelo corpo dela.

Ao perceber a situação, a vítima gritou e pegou uma faca para se defender, fazendo com que o suspeito fugisse da casa. Lideranças indígenas foram acionadas e conseguiram localizá-lo.

Ele foi entregue à Polícia Militar e encaminhado para a Depac, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

