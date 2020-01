Adolescente usa uma enxadinha para ameaçar e estuprar mulher de 55 anos

Mauro Silva, com Caarapó News

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (9) após ser acusado de ter estuprado uma senhora de 54 anos em Caarapó – a 277 km de Campo Grande.

De acordo com o site Caarapó News, o 2º Pelotão da PM, informou que recebeu uma denúncia e seguiu para o local onde a vítima se encontrava bastante abalada psicologicamente.

A senhora contou aos policiais que foi abordada quando estava no banho por um adolescente que a ameaçou com uma enxadinha, além de utilizar da força física. Assim o suspeito passou a abusar da vítima, logo após o crime ele fugiu do local quando percebeu a aproximação de outras pessoas.

Com base na descrição do indivíduo, os policiais fizeram um busca nos arredores onde aconteceu o fato. Durante as buscas os militares conseguiram encontrar o adolescente de 15 anos que foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para adoção das demais medidas legais.

A PM apreendeu também a 'enxadinha' utilizada pelo menor para praticar o crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também