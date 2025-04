Adolescentes de 14, 15 e 17 anos são presos por matar homem espancado em Naviraí

Três adolescentes, de 14, 15 e 17 anos, foram presos por terem espancando Samuel Andrade Francisco Honório, de 23 anos, até a morte madrugada desta sexta-feira (28), em um campo de futebol localizado na Avenida Glória de Dourados, em Naviraí.

Conforme as informações policiais, divulgadas pela Polícia Civil, as equipes da delegacia da cidade foram acionadas junto com a perícia técnica. Após realizar os trabalhos no local, os investigadores iniciaram diligências, o que permitiu a identificação dos responsáveis pelo ato.

Um dos menores foi preso logo após o crime. Junto com ele foram achados entorpecentes e elementos que indicam a prática de tráfico de drogas. Além disso, foi descoberto que o crime foi motivado por dívidas de drogas.

Durante a ação, os policiais também deram cumprimento a um mando de prisão existente contra um homem, de 32 anos, que encaminhado ao presídio onde se encontra a disposição da justiça.

Após a prisão do primeiro adolescente, os policiais conseguiram realizar a detenção dos outros. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

