Adolescentes desaparecidas sÃ£o encontradas em SP

Saiba Mais Polícia Mistério: adolescentes desaparecem a caminho da escola

Quase uma semana depois de terem sumido da cidade de Bataguassu-MS, as adolescentes Joyce Leal Ribeiro Costa, 14 anos, Andressa Teodoro, 14 anos e Kailaine Batista, 13 anos, foram encontradas na cidade de Presidente Prudente-SP. As famílias foram ao encontro das meninas na terça-feira, dia 19 de março, após uma delas entrar em contato. A divulgação do desaparecimento na imprensa do estado ajudou no esclarecimento do caso.

De acordo com a manicure Ana Márcia, mãe de uma das garotas, as três estavam juntas em uma casa. Ela não soube dizer quem abrigou as menores e nem motivos delas terem fugido, e afirmou a reportagem que as três estavam bem e que a Polícia Civil e Conselho Tutelar investigam o caso.

Os familiares das três viajaram até a cidade paulista para buscar as meninas, que retornaram a Bataguassu.

O caso

As três adolescentes desapareceram a caminho da escola na semana passada na cidade de Bataguassu. O caso foi registrado na Delegacia ao mesmo tempo que as famílias faziam buscas na região.

As estudantes da escola Estadual Peri Martins estavam fazendo um trabalho juntas e desapareceram na quinta-feira (14), ao saírem de casa para ir à escola.

