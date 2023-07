Adolescentes que furtavam motos do Detran em Itaquiraí são apreendidos

Um grupo de menores infratores que vinha realizando furtos de motocicletas no pátio do Detran de Itaquiraí foi detido por intermédio da Delegacia do Município.

Após um intenso trabalho de monitoramento, os agentes agiram na tarde de sábado (15), resultando na apreensão de quatro adolescentes flagrados enquanto retiravam três motocicletas apreendidas da agência.

Os infratores já eram conhecidos por envolvimento em furtos anteriores no mesmo local, onde já haviam furtado diversas motocicletas. As investigações continuam no sentido de identificar possíveis cúmplices e esclarecer outros furtos ocorridos no pátio do Detran.

