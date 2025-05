Adolescentes que planejavam 'massacre' em escola de Aquidauana são presos

Três adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, foram levados para a delegacia de Aquidauana por planejarem um ataque contra a escola estadual onde estudam. O caso aconteceu durante a segunda-feira (12).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site A Princesinha News, uma professora escutou os menores falando sobre o assunto e planejando um massacre. Por conta disso, ela rapidamente acionou a direção e a Polícia Miliar, para fazer a segurança da escola.

Diante da situação, os adolescentes foram encaminhados para a delegacia, junto com seus responsáveis. Todas as tratativas foram acompanhadas pelas equipes do Conselho Tutelar, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O trio teria criado um grupo, em um aplicativo de mensagens, onde conversavam sobre o assunto. O conteúdo das conversas deverá ser analisado pela polícia como parte do inquérito.

Ainda segundo o site, não foi esclarecido se os menores foram submetidos a medidas socioeducativas ou outras providências legais que serão adotadas.

