Adolescentes são presos por esfaquear rapaz após não serem pagos por venda de crack

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foi presos após serem flagrados esfaqueando homem, de 25 anos, no cruzamento da Rua Carinae com Rua Antares, região do bairro Sol Nascente, em Naviraí. O homem teria comprado 10 pedras de crack por R$ 500 e não realizou o pagamento da droga.

Conforme as informações policiais, o caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (1°). Equipes da Polícia Militar faziam rondas pela região quando avisaram diversas pessoas gritando por socorro, pois um homem estava sendo esfaqueado.

Ao avistarem a guarnição, os rapazes tentaram correr, mas acabaram sendo presos pelos policiais. A vítima teria sido atacada pelas costas e estava com diversas perfurações na cabeça, tronco e no rosto.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, prestando os primeiros atendimentos ao homem e o encaminhado para o Hospital Municipal de Naviraí.

Para a policia, os adolescentes disseram ter negociado 10 pedras de crack por R$ 500 com a vítima. Mas como o homem não pagou, passaram a persegui-lo com o intuito de cobrar a dívida. Como não receberam, os dois decidiram atacar o usuário.

A versão contada pela vítima é mesma, ele ainda complementou dizendo que saiu do local depois de usar o entorpecente, pois não tinha a intenção de realizar o pagamento.

Um canivete, com lâmina de aproximadamente 10 cm foi encontrado no local do crime. Presos, os dois adolescentes foram levados para a 1° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e tráfico de drogas.

