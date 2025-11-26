Menu
Polícia

Adolescentes são resgatadas após serem exploradas sexualmente em Dourados

As menores estavam escondidas debaixo da cama

26 novembro 2025 - 18h24Brenda Assis
DAM de DouradosDAM de Dourados   (Divulgação/PCMS)

Uma ocorrência de violência doméstica terminou na descoberta de um possível caso de exploração sexual envolvendo duas adolescentes, na manhã desta terça-feira (25), em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, os policiais foram chamados após uma denúncia de agressão. No local, encontraram uma mulher com lesões pelo corpo, que relatou ter sido agredida pelo companheiro. O suspeito, que já havia sido contido pela guarnição, revelou que duas adolescentes estavam escondidas na residência e que elas estariam afastadas de suas famílias.

Durante a busca no imóvel, a equipe localizou as menores, sendo uma de 12 e outra de 14 anos, escondidas embaixo de uma cama.

A partir dos relatos obtidos, os policiais seguiram até outro endereço indicado pelas adolescentes, onde encontraram um segundo suspeito. Ele foi abordado e conduzido para prestar esclarecimentos na delegacia.

As adolescentes foram encaminhadas ao Conselho Tutelar, que dará continuidade ao atendimento e acompanhamento das vítimas.

Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

