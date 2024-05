Adolescentes sofrem abuso dentro de ônibus em Campo Grande

Duas adolescentes, de 13 e 15 anos, sofreram um abuso sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, no início da noite desta segunda-feira (20). Elas conseguiram pedir para a Guarda Civil Metropolitana assim que chegaram no Terminal General Osório e o suspeito foi detido em flagrante.

Segundo consta nas informações repassadas para a reportagem, as duas estavam no ônibus e foram importunadas pelo suspeito, que teria relatado que passou a mão nas pernas e nas nádegas delas por quatro vezes.

As vítimas foram orientadas pela GCM a se deslocarem até a delegacia de plantão para o registro da ocorrência, pois o suspeito também seria encaminhado para a unidade policial.

A esposa do homem relatou para os guardas que ele possui esquizofrenia, sendo orientada a apresentar um documento que ateste a situação. O homem ainda apresentava irritação, fala em voz alta e olhos vermelhos.

O caso foi direcionado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

