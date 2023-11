Adolescentes sofrem acidente de moto a caminho da escola e são socorridos em Ivinhema

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, ficaram feridos e precisaram ser socorridos depois de sofrerem um acidente de moto na noite de quarta-feira (29), no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Iutaka Takegawa, no Bairro Vitória, em Ivinhema. Eles estavam a caminho da escola.

Conforme as informações do site Nova News, repassadas pelo Corpo de Bombeiros, os meninos estavam de moto indo para a escola quando atingiram um Chevrolet Astra, por motivos ainda a serem apurados pelas autoridades.

Por conta do impacto, os dois acabaram com ferimentos. O condutor tinha suspeita de fratura no tornozelo esquerdo e a passageira apresentava sinais de fratura no fêmur esquerdo.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital do município. Além do socorro, uma equipe da Polícia Militar de Trânsito também esteve no local, atendendo a ocorrência e fazendo o controle do trafego na região.

Deixe seu Comentário

Leia Também