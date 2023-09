Adriane investe quase R$ 2 milhões na segurança da Capital

A prefeita Adriane Lopes participou, na tarde desta quarta-feira (27), da Solenidade de Formatura de curso e estágios da Guarda Civil Metropolitana (GCM), além da entrega de equipamento ao efetivo.

Um total de 275 novos servidores aprovados no último concurso foram oficializados como guardas municipais, elevando para quase 1300 efetivo total da Guarda na Capital. Desses, 240 estão aptos para a ronda escolar.

No total, foram investidos quase R$ 2 milhões na segurança pública da Capital.

Para Fabio Vilamaior, de 46 anos, que já está há 14 anos na GCM e é um dos mais antigos da Guarda, esse investimento “é gratificante”, e demonstra o apoio da prefeitura com a segurança pública da Capital.

Adriane destacou o investimento realizado por sua gestão na segurança, que garantiu a Campo Grande um posicionamento entre uma das capitais mais seguras do país dada sua população atual.

“Nós estamos trabalhando, somos uma das capitais mais seguras do Brasil acima de 500 mil habitantes, e nós continuamos capacitando a Guarda Civil Metropolitana para melhor atender os campo-grandenses”, afirmou a prefeita.

“Hoje aqui nós estamos certificando os nossos servidores, são mais de 300, a ronda escolar, que foi instituída este ano pela nossa equipe, nós entregamos para as unidades escolares 10 unidades novas, mas precisávamos capacitar os guardas para atender as crianças nas unidades escolares, e hoje está sendo a formatura dessa tropa que vem trazer mais segurança nas escolas do município”, finalizou a chefe do executivo municipal.

Questionada sobre o pagamento do adicional de periculosidade, Adriane disse que a gestão tem tomado os cuidados necessários para avaliar a situação e estuda como a aplicação vem ocorrendo e escala nacional e como ela será aplicada na Capital.

O Secretário Especial de Segurança e Defesa Social de Campo Grande, Anderson Gonzaga, falou sobre os valores investidos e destacou a participação de vários setores nas discussões do efetivo.

“Nossa gestão é participativa, integrada, todas as tomadas de decisão são feitas através de comissões, inclusive com a participação do sindicato da Guarda Civil Metropolitana. Hoje estamos aqui a frente fazendo a entrega de quase R$ 2 milhões em investimento para a Guarda Civil Metropolitana em equipamentos, viaturas, armamentos não letais e capacitações”, disse o secretário.

Ele ainda destacou a atualização dos portes de armas dos agentes da GCM, processo que está sendo acompanhado e fiscalizado de perto pela Polícia Federal.

Investimentos

Dos quase R$ 2 milhões investidos, foi realizada a compra de novos equipamentos como pistolas de choque e duas novas viaturas da R.O.M.U., além de capacitações.

Também houve ampliação do efetivo para moto patrulhamento, que além de contar com 30 agentes na nova unidade, que deverá responder com mais agilidade, também estará recebendo novos capacetes, luvas, joelheiras e cotoveleiras.

