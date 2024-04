Adriane diz que estande da prefeitura será 'espaço de negócios' na Expogrande 2024

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, inaugurou o estante da prefeitura na Expogrande 2024, com a presença de autoridades estrangeiras do Chile e de Luxemburgo, durante a quinta-feira (4). O estante fica no Parque Laucídio Coelho até o dia 14 de abril.

A prefeita Adriane Lopes destacou o comércio internacional e pontuou que o estande da Prefeitura será um espaço de negócios. “Serão 11 dias de muito trabalho, e este espaço terá um impacto na economia de nossa capital. No ano passado, recebemos mais de 20 mil pessoas em nosso estande, com palestras, workshops, trocas de experiências e conexões. Estou certa de que este ano iremos superar as expectativas e que cada vez mais seremos uma Capital próspera, não apenas para o presente, mas também para o futuro”, frisou.

Mato Grosso é um dos principais estados exportadores do país e ocupa o 11º lugar em relação ao total de envios brasileiros. O Chile está entre os 10 principais parceiros comerciais. As principais commodities exportadas são soja (37%), celulose (14%), milho (9,1%), carne bovina resfriada/congelada (8,6%) e açúcares (8,6%). Quanto às importações, os principais produtos são gás natural (44%), adubos ou fertilizantes (17%) e cobre (7,1%).

O presidente da Comissão de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação – CORE Tarapacá, Germán Quiroz, expressou sua alegria por estar pela quinta vez em Campo Grande. “Viemos com o objetivo de participar da Expogrande 2024, um evento de grande importância para a cidade, o estado e o país. Estamos acompanhados por uma delegação composta pelos principais diretores do Porto de Iquique e pelos responsáveis do Escritório de Tarapacá em Campo Grande. Estamos todos unidos em uma missão de integração, com foco neste grande projeto que é a Rota Bioceânica, uma integração política, econômica, social e cultural que beneficia toda a América Latina”, afirmou.

A presidente da Empresa Portuária de Iquique, Magdalena Balcells González, explicou que estão interessados em fortalecer a região de Tarapacá e, especialmente, o Porto de Iquique, e que Campo Grande está alinhada a esse projeto, por ser a Capital da Rota Bioceânica.

Para encerrar a cerimônia, o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, convidou todos a participarem da Expogrande. “Durante todos os dias, teremos uma série de palestras, casos de sucesso e empresas que já estão obtendo êxito em Campo Grande. Nesta sexta-feira, teremos a Festa Chilena, que tem o objetivo de mostrar as potencialidades que temos no Chile, no Estado de Tarapacá, muito bem representado aqui neste momento, para os empresários campo-grandenses. No sábado, teremos a noite paraguaia, que também abre grandes possibilidades de negócios. Serão dias em que receberemos diversos países, abrindo possibilidades para que possamos estabelecer grandes conexões”, concluiu.

