Adultos e criança morrem durante grave acidente na BR-163

Dois adultos e uma criança, ainda não identificados, morreram durante um grave acidente na BR-163, entre São Gabriel do Oeste e Rio Verde. As vítimas estavam em uma motocicleta e acabaram colidindo frontalmente contra um caminhão.

De acordo com as informações iniciais do site A Rota da Notícia, o acidente aconteceu no KM-626 da rodovia. Apesar de saber que a colisão foi frontal, ainda não se sabe a dinâmica para que ela tenha acontecido.

A motocicleta teria pegado fogo após a batida e as vítimas acabaram sendo atropeladas pelo caminhão.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Perícia e da CCR MSVias estão no local fazendo as apurações iniciais sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também