Advogada mata ex-sogro e a mãe dele com bolo de pote envenenado

A advogada Amanda Partata, foi presa por ser suspeita de matar ex-sogro Leonardo Pereira Alves e a mãe dele, Luzia Alves, envenenados, em Goiânia. Ela teria colocado veneno em um ‘bolo de pote’, que havia comprado para o café da manhã deles.

Conforme as informações iniciais, durante a manhã e domingo (17), a esposa de Leonardo afirmou para a polícia que a ex-nora comprou o doce para um café da manhã com a família. Leonardo, Luzia e a própria mulher comeram.

Cerca de três horas depois do consumo, Leonardo e Luzia começaram a sentir dores abdominais, além de também apresentarem vômitos e diarréia. Mãe e filho foram internados no Hospital Santa Bárbara, em Goiânia, mas os dois não resistiram e morreram ainda no domingo.

A ex-nora, também conforme o relato, comeu a sobremesa em menor quantidade. Ela estava indo para Itumbiara, quando também começou a sentir os sintomas e retornou à capital.

Segundo o g1, até então, a família acreditava que o doce havia causado as mortes por estar contaminado e, por isso, exigiu a investigação. A polícia e outros órgãos de fiscalização, como o Procon Goiás, visitaram as unidades da empresa, onde Amanda comprou o bolo, para averiguar os produtos, em busca de irregularidades e evidências da contaminação.

Ainda na segunda-feira (18), o Procon Goiás publicou uma nota dizendo: “Os agentes verificaram informações contidas nas embalagens, datas de fabricação e validade, acomodação e refrigeração dos doces e, nesta ocasião, não foi constatada nenhuma irregularidade nos produtos fiscalizados. As informações e documentação foram repassadas para a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, que segue com as apurações”.

