Advogado é preso após tentar subornar policiais

Sarah Chaves, com informações do Amambay Ahora

O advogado Ardonio Sanchez Garcete, 38 anos, foi preso no domingo (27), ao tentar escapar de um acidente de carro em que estava envolvido na avenida Carlos Domingues, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ao ser levado pela polícia o autor também tentou subornar um policial com a quantia de 100 mil guarani, que convertido vale cerca de R$ 60.

Segundo o boletim de ocorrência a polícia fazia ronda pela cidade, quando receberam a informação de danos causado por um motorista embriagado na avenida citada acima, a equipe se dirigiu até o local do acidente onde encontrou Ardonio tentando fugir da cena.

A guarnição pediu então para que o autor o acompanhasse e constatou que este emitia um forte cheiro de álcool. Ardonio se negou a acompanhar a polícia, e foi levada com uso de força moderada, ao chegar a delegacia de Pedro Juan, tentou subornar o sub oficial, Cristian Servin, com 100 mil guarani para desfazer toda a denúncia e procedimento, limpando seu nome da ocorrência.

Por ordem da promotora Camila Rojas, ele foi preso na sede da polícia e o dinheiro foi apreendido como prova

Deixe seu Comentário

Leia Também