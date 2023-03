Advogado encontra seis gatos mortos em lixo da Capital

Uma denúncia anônima levou o advogado Pablo Chaves a encontrar pelo menos seis filhotes de gatos supostamente envenenados jogados em uma lixeira, próximo ao Ministério da Agricultura e Abastecimento, na rua Dom Aquino, em Campo Grande. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (9).

Conforme informações do boletim de ocorrência, o advogado explicou que os animais estariam com espumas brancas na boca e após fazer uma varredura pela região, comprovou a denúncia e encontrou o corpo de um gatinho em uma lixeira.

"Alguns funcionários [do ministério] cuidam dos animais de forma comunitária. E aconteceu que um gata deu cria e os filhotes foram mortos com suspeita de envenenamento. Solicitei a perícia técnica pelo CCZ e agora segue a investigação", relatou.

Ainda segundo o registro, Pablo pegou um dos filhotes morto e entregou na Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), onde foi feito o registro de maus tratos.

O advogado ainda relatou que existe câmeras de segurança com visão para o local em que foi encontrado o corpo do animal.

