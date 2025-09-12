Menu
Polícia

Advogado morre engasgado com pedaço de carne de porco em Três Lagoas

O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado o homem já estava sem sinais vitais

12 setembro 2025 - 15h11Brenda Assis
O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado o homem já estava sem sinais vitaisO SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado o homem já estava sem sinais vitais   (Foto: Alfredo Neto/RCN67)

O advogado Norberto Diniz Bueno, de 64 anos, morreu ao se engasgar com um pedaço de carne durante a noite de quinta-feira (11), na Rua Daysi G. Rosa Queiroz, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, Norberto é natural de Chavantes (SP), mas estava na cidade há uma semana visitando alguns conhecidos. Ontem, durante a janta, ele estava comendo um pedaço de carne de porto e acabou engasgando, sendo encontrado caído nos fundos do imóvel desacordo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestou socorro e realizou manobras de reanimação, mas o homem não resistiu. 

O caso foi ainda atendido pelas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Durante os levantamentos iniciais, foi localizado um pedaço de carne próximo ao corpo e sinais de obstrução na traqueia. O corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde será submetido a exame necroscópico.

Já segundo o site RCN 67, Moradores contaram que Norberto havia deixado recentemente a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde cumpria pena, e não possuía familiares na cidade. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) confirma que o advogado possuía registro expedido em 2004, mas não renovado após 2007.

