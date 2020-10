Advogado PM suspeito por pedofilia tem prisão decretada

Em operação realizada na última quinta-feira (29) pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), quatro pessoas foram presas por suspeita com pedofilia na internet, inclusive o Policial Militar Renato Cavalcante Franco, 35 anos, que estava atuando como advogado de maneira indevida.

A prisão preventiva de Renato foi decretada nesta sexta-feira (30) pela juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, durante a audiência de custódia. Militar a 12 anos, ele estava afastado e exercia a função de advogado e professor universitário na capital.

Além de suspeito no caso, ele também será investigado pela PM por exercer de maneira ‘ilegal’ outra profissão. Isso porque é proibido que militares da ativa exerçam outra profissão, no caso do preso, como advogado. Ele só poderia exercer a advocacia se já estivesse na reserva.

Dentro os outros presos com prisão preventiva decretada estão um sargento e um empresário, ambos de 37 anos, e um auxiliar contábil, de 34 anos. Com eles mais de 200 gigas de pornografia infantil foi aprendida durante a ‘Operação Deep Caught 3’.

Deixe seu Comentário

Leia Também