Advogado sem CNH e alcoolizado, bate carro e PM morre

A polícia militar encontrou dentro do carro do advogado Helder da Cunha Rodrigues, uma garrafa de vodka pela metade. Ele acabou batendo com o veículo e matanto com o policial Luciano Abel de Carvalho em acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (19), na Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, Helder estava dirigindo um Chevrolet Cobalt pela Av. Ministro João Arinos, quando houve a batida com uma Yamaha XJ6, que trafegava pela Av Centaurea. Uma testemunha disse que Helder apresentava visível estado de embriaguez, se apresentou como advogado e, logo em seguida, fugiu sem prestar socorro à vítima.

Segundo a polícia, o advogado foi encontrado em frente a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, vestido uma calça jeans e camiseta rosa claro, as mesmas características repassadas a polícia.

O advogado Helder negou ter participado doacidente, ele teria alegado que estava em um veículo de um motorista de aplicativo, porém quando foi abordado a pé, mostrou muito nervosismo.

Ele foi conduzido pela guarnição até o local do acidente e foi reconhecido pela testemunha.

Helder estava com as roupas sujas de terra, fala pastosa, olhos avermelhados e forte odor etílico. O teste do etilômetro resultou em 0,76/mg/l de álcool no sangue.

No local do acidente, os bombeiros fizeram procedimento médico para reanimar a vítima, mas Luciano não resistiu.

