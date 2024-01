Aeronave cai em terreno e piloto sofre queimaduras no Paraguai

Bombeiros voluntários e Polícia Rodoviária foram mobilizadas na manhã deste domingo (7), para atender uma queda de avião de pequeno porte em um terreno localizado nas proximidades da rodovia Luque/San Bernardino, no Paraguai, próximo à praça de pedágio.



Uma grande cortina de fumaça foi vista de longe. O piloto da aeronave, que segundo consta seria ucrâniano, sofreu queimadiuras e foi removido para o hospitam mais próximo.



O acidente ocorreu a cerca de cinco quarteirões da delegacia do Bairro Tarumandy no Paraguai. Autoridades e aviação se deslocaram para o local para identificação da aeronave e piloto, assim como apurar detalhes do acidente.

