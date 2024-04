Aeronave "recheada" com droga que saiu da fronteira de MS é interceptada em SP

A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Federal (PF) interceptaram, nesta terça-feira (9), em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, um avião de pequeno porte, modelo CESNA-182, originário da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, que transportava uma carga de pasta base de cocaína.

No total, a PF apreendeu aproximadamente meia tonelada da droga.

Segundo a FAB, foi identificada uma aeronave suspeita na fronteira do Paraguai com o Brasil, na região do MS. Por ter ingressado em espaço aéreo brasileiro sem plano de voo, o avião começou a ser monitorado pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e pela PF.

Após algum tempo vigiando a aeronave, a FAB interceptou a aeronave ainda no Paraná e determinou seu pouso obrigatório em Londrina. No entanto, o piloto fez um pouso forçado próximo a uma plantação de laranja, manobra que resultou na aeronave se partindo ao meio, revelando sua carga de cocaína.

O piloto, de 30 anos, que não teve sua identidade revelada, tentou fugir através da mata próxima do local, mas ele foi localizado por um helicóptero da PF que acompanhava a ocorrência e foi detido e encaminhado para a sede da corporação em Marília, onde a ocorrência foi registrada. A corporação não informou seu estado de saúde.

Ele chegou a ser interrogado, porém, os agentes não obtiveram nenhuma informação.

Ainda segundo informações da PF, além de estar com o Certificado Aeronavegabilidade (CA) suspenso, a aeronave estava com a matrícula clonada.

