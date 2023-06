Agente de saúde é morto a facadas dentro de casa em Dourados

O agende de saúde Sérgio Adrian Castilho, de 45 anos, foi morto a facadas no começo da tarde de quinta-feira (8), na casa onde morava localizada na rua Prudêncio Campos Leite Filho, no bairro Cohab II, em Dourados.

Conforme o Dourados News, a Guarda Municipal foi acionada por populares que encontraram Sérgio já sem vida em cima da cama. Durante o atendimento inicial, as equipes constatam que ele havia sido atingido com um golpe de faca no pescoço, provavelmente durante a madrugada.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para ir até o local, afim de fazer os levantamentos iniciais sobre o caso.

A apuração aponta que Sérgio foi atingido por pelo menos seis facadas, com os golpes atingindo o pescoço, o rosto e o tórax. A casa também estaria completamente revirada.

O caso está sendo investigado pelas equipes policiais da cidade.

