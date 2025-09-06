Agente rodoviário morre ao ser atropelado enquanto retirava animais da pista na BR-110

O policial rodoviário federal, Adeilson do Carmo de 55 anos, morreu após ser atropelado por um carro enquanto trabalhava na noite de sexta-feira (5), na BR-110, em trecho da cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia.
Ainda não há detalhes sobre o velório e sepultamento do policial. A unidade operacional de Paulo Afonso informou que Adeilson do Carmo havia completado recentemente o tempo necessário para se aposentar e entrou em abono de permanência em agosto deste ano, incentivo pago ao servidor público que já completou os requisitos para se aposentar voluntariamente, mas opta por continuar trabalhando.
Segundo a unidade operacional de Paulo Afonso, informações iniciais apontam que o agente foi atingido enquanto retirava animais da pista no km 4, por volta das 18h30.
O motorista, que não apresentava sinais de embriaguez, parou para prestar socorro e esclarecimentos, sendo autuado em flagrante por homicídio culposo. O policial foi levado por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Paulo Afonso, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro