Menu
Menu Busca sábado, 06 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Agente rodoviário morre ao ser atropelado enquanto retirava animais da pista na BR-110

Adeilson do Carmo Castro que havia completado o tempo para se aposentar foi atingido enquanto trabalhava na rodovia em Paulo Afonso (BA)

06 setembro 2025 - 12h50Sarah Chaves
Foto: PA4 e Redes SociaisFoto: PA4 e Redes Sociais  

O policial rodoviário federal, Adeilson do Carmo de 55 anos, morreu após ser atropelado por um carro enquanto trabalhava na noite de sexta-feira (5), na BR-110, em trecho da cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia.

Ainda não há detalhes sobre o velório e sepultamento do policial. A unidade operacional de Paulo Afonso informou que Adeilson do Carmo havia completado recentemente o tempo necessário para se aposentar e entrou em abono de permanência em agosto deste ano, incentivo pago ao servidor público que já completou os requisitos para se aposentar voluntariamente, mas opta por continuar trabalhando.

Segundo a unidade operacional de Paulo Afonso, informações iniciais apontam que o agente foi atingido enquanto retirava animais da pista no km 4, por volta das 18h30.

O motorista, que não apresentava sinais de embriaguez, parou para prestar socorro e esclarecimentos, sendo autuado em flagrante por homicídio culposo. O policial foi levado por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Paulo Afonso, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Foto: Coxim Agora
Polícia
Vendedor de frutas morre após desabamento de muro em Rio Negro
Foto: Reprodução
Polícia
JD1TV: Motociclista que colidiu com carro de aplicativo morre no Hospital da Vida
Foto: Leandro Holsbach
Polícia
Mulher fica gravemente ferida após colisão com carro de aplicativo em Dourados
Foto: PRF
Polícia
PRF apreende 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Bataguassu
Policiais civis da delegacia de Pedreira estiveram no local para iniciar as investigações
Polícia
Uma criança e dois adolescentes morrem em incêndio de residência; cinco ficam feridos
Foto: Sidnei Bronka/ Ligado na Notícia
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de agressão em terreno baldio de Dourados
Foto: Divulgação/PRF
Polícia
PRF apreende mais de 225kg de maconha e prende motorista em Mundo Novo
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Solta meu cabelo! Mulheres saem no tapa após acusação de envolvimento com ex
Foto: Assessoria de Comunicação Social do 2&ordm; BPM
Polícia
Roubo de motocicleta termina com suspeito morto após confronto com a PM em Selvíria

Mais Lidas

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS