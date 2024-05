Agepen intensifica combate ao uso de celulares nos presídios do Estado

Carla Andréa, com Governo do MS

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio de sua Polícia Penal, está empenhada em combater o uso de aparelhos celulares por detentos nas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul.

O combate será feito através da adoção de uma série de medidas para reforçar a segurança e a ordem dentro dos presídios. Entre as iniciativas destacadas estão as vistorias periódicas nas celas; o emprego de tecnologia avançada como o Body Scan, para inspeção de visitantes, servidores e colaboradores; e a utilização de aparelhos de raio-x para examinar os pertences e os produtos levados.

Também terá a utilização de drones para inspecionar arremessos de objeto para o interior dos presídios. No Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima de Campo Grande, as obras já iniciaram.

O monitoramento constante por câmeras, operando 24 horas por dia, é outra medida para fortalecer a vigilância nas unidades prisionais. Além disso, a instituição está explorando mais tecnologias inovadoras, algumas das quais estão sendo utilizadas de forma sigilosa por motivos de segurança.

Essas medias vieram de operações conjuntas da Agepen com a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen), como a Operação MUTE, que resultou na apreensão de 408 aparelhos celulares em MS, no aumento progressivo das vistorias, que totalizaram 3.083 interceptações e apreensões em 2023 e 800 no primeiro trimestre de 2024.

Além disso, transferências de indivíduos relevantes para unidades do Complexo da Gameleira têm sido realizadas como parte da estratégia de segurança.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também