Agilidade: Em menos de 4 horas Polícia Civil prende em flagrante atiradores em Corumbá

No último sábado (25), a Polícia Civil, por intermédio das delegacias de polícia de Corumbá e Ladário, prendeu em flagrante dois suspeitos de efetuar três disparos de arma de fogo contra a vítima após discussão em conveniência no Centro da cidade de Corumbá.

Conforme apurado, a vítima relatou que estava numa conveniência no centro de Corumbá ingerindo bebida alcoólica, e que ali também estavam dois homens que estavam em uma motocicleta, e que um deles foi até a vítima e perguntou a ela porque havia encrencado antes com a sua irmã, ou por que queria bater na mesma.

A vítima respondeu que a irmã do suspeito estava errada e na ocasião a agrediu, sem esta ter revidado. O suspeito ficou indignado com a vítima e lhe desferiu um tapa no rosto, dizendo “vai morrer safado, EU SOU do PCC”, momento em que a vítima saiu do local e se dirigiu à casa de um amigo que a acompanhava, mas o suspeito e seu comparsa minutos após saíram de motocicleta atrás da vítima, a alcançaram e efetuaram três disparos contra aquela, que não foi atingida pois saiu correndo e pulou um muro de um terreno baldio, e os autores se evadiram.

Diante da gravidade da situação, as equipes dos Setores de Investigações Gerais de Corumbá e Ladário passaram a diligenciar ininterruptamente desde o momento da comunicação do fato. E então, às 8h, menos de quatro horas após o ocorrido, chegaram à qualificação completa dos autores do homicídio tentado.

Os suspeitos foram conduzidos em flagrante delito para esta Delegacia de Polícia, sem quaisquer lesões e com o uso de algemas, também foi realizada a apreensão da motocicleta Honda CB 300 vermelha, utilizada pelos autores para fuga.

