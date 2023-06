Agiota é morto a tiros enquanto chegava em casa

Ademir José de Almeida, mais conhecido como Fi, foi morto a tiros no final da manhã desta quinta-feira (1°), na rua Gerânio, no bairro Senhor Divino, em Coxim. Ele era conhecido na região por ser emprestar dinheiro a juros – agiotagem.

Conforme o site Edição MS, estava chegando em casa de moto quando foi surpreendido pelo atirador. As informações iniciais apontam que Ademir acabou sendo atingido por três disparos, morrendo ainda no local.

Testemunhas contaram que o pistoleiro estava em uma motocicleta amarela. Câmeras de segurança das residências da rua podem ajudar a polícia na identificação do autor. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia foram até a cena do crime para fazer as investigações iniciais sobre o caso.

Ainda de acordo com o site, Fi era conhecido por emprestar dinheiro a juros – agiotagem, mas a informação ainda será confirmada pelas equipes policiais que apuram a morte.

