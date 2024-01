Agiota é preso com novinha, dinheiro e arma dentro do carro no São Conrado

Homem, de 34 anos, foi preso pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante a noite de quarta-feira (10), ao ser flagrado com arma, dinheiro de agiotagem e ainda dar bebida para uma adolescente, de 17 anos, no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Conforme as informações do registro policial, as equipes da GCM faziam as diligências da Operação Bairro Seguro na região Lagoa, quando receberam denúncias de populares informando que um Jetta branco estaria andando em alta velocidade pelas ruas do bairro. Ao avistar o veículo, os guardas deram ordem de parada e foram desobedecidos pelo motorista, que empreendeu fuga.

Durante a fuga o indivíduo foi em direção ao bairro São Conrado e retornou a Avenida Lúdio Martins Coelho, momento que outras equipes da GCM também iniciaram acompanhamento, uma vez que ele acabou caindo em uma blitz. Ainda em fuga, o condutor entrou no bairro Aquarius, quando foi cercado e detido.

Em vistoria no veículo, os agentes encontraram um revólver calibre .38, com 6 munições e mais duas munições fora, todas intactas. No porta-luvas foi encontrado a quantia de R$4.456,00. Quando questionado, ele contou que o dinheiro seria proveniente da agiotagem que pratica no bairro e por esse motivo estava andando armado.

O agiota não estava sozinho carro, ele era acompanhado por uma adolescente de 17 anos. A jovem contou a polícia que estava bebendo com o homem.

Diante da situação, os dois foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, desobediência e vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente de qualquer forma a criança ou adolescente bebida alcóolica ou, sem justa causa outros produtos que possam causar dependência.

