AGORA: Acidente deixa trânsito caótico na Via Park

Acidente deixou o cruzamento da Avenida Via Park com a Rua Gonçalo Alves, no Bairro Vivendas do Bosque, com trânsito lento na tarde desta quinta-feira (18), em Campo Grande.
Conforme o apurado pelo JD1, a colisão envolveu um Jeep Compass atingiu uma moto com dois ocupantes enquanto fazia o retorno para acessar a Via Park sentido shopping.
Enquanto o caso era atendido pelas equipes da Unimed, outros veículos se envolveram em uma colisão na pista sentido bairro Carandá Bosque, por conta da lentidão para ‘curiar’ o primeiro acidente.
A cena causou lentidão no trafego da avenida, que geralmente é lento por conta do fluxo de veículos que passam na região.
O estado de saúde das vítimas não chegou a ser divulgado pelas autoridades.
