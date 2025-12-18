Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

AGORA: Acidente deixa trânsito caótico na Via Park

Outros veículos se envolveram em um segundo acidente na mesma região ao diminuir a velocidade para ver o que havia acontecido

18 dezembro 2025 - 16h10Brenda Assis e Luiz Vinicius    atualizado em 18/12/2025 às 16h17
O acidente aconteceu na tarde de hojeO acidente aconteceu na tarde de hoje   (Luiz Vinicius)
Dr Canela

Acidente deixou o cruzamento da Avenida Via Park com a Rua Gonçalo Alves, no Bairro Vivendas do Bosque, com trânsito lento na tarde desta quinta-feira (18), em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, a colisão envolveu um Jeep Compass atingiu uma moto com dois ocupantes enquanto fazia o retorno para acessar a Via Park sentido shopping.

Enquanto o caso era atendido pelas equipes da Unimed, outros veículos se envolveram em uma colisão na pista sentido bairro Carandá Bosque, por conta da lentidão para ‘curiar’ o primeiro acidente.

A cena causou lentidão no trafego da avenida, que geralmente é lento por conta do fluxo de veículos que passam na região.  

O estado de saúde das vítimas não chegou a ser divulgado pelas autoridades.

 

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante
Polícia
Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante
Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande
Polícia
Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Idoso dá tapa no rosto de médico durante briga em clínica de Campo Grande
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acumulou faltas, enquanto ex-chefe da Abin foi condenado por participação na trama golpista
Polícia
Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm mandato cassado por Hugo Motta
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Hospital da Vida
Polícia
Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Polícia
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Polícia
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Armas e drogas foram apreendidas.
Polícia
"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul
Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito
Polícia
Caminhoneiro morre após sofrer descarga elétrica durante enlonamento em MS

Mais Lidas

Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Foto: PMCG
Cidade
Inscritos da EMHA são convocados para receber energia solar pelo Credihabita