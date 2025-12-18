AGORA: Acidente deixa trânsito caótico na Via Park

Brenda Assis e Luiz Vinicius atualizado em 18/12/2025 às 16h17

Acidente deixou o cruzamento da Avenida Via Park com a Rua Gonçalo Alves, no Bairro Vivendas do Bosque, com trânsito lento na tarde desta quinta-feira (18), em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, a colisão envolveu um Jeep Compass atingiu uma moto com dois ocupantes enquanto fazia o retorno para acessar a Via Park sentido shopping.

Enquanto o caso era atendido pelas equipes da Unimed, outros veículos se envolveram em uma colisão na pista sentido bairro Carandá Bosque, por conta da lentidão para ‘curiar’ o primeiro acidente.

A cena causou lentidão no trafego da avenida, que geralmente é lento por conta do fluxo de veículos que passam na região.

O estado de saúde das vítimas não chegou a ser divulgado pelas autoridades.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também