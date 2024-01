AGORA: Acidente grave deixa um morto na BR-163 em Campo Grande

Na noite deste sábado (20), um acidente de extrema gravidade ocorreu na rodovia BR-163, em Campo Grande. Um homem, ainda não identificado, morreu instantaneamente.

Segundo informações preliminares, o acidente envolveu uma colisão frontal entre dois veículos Volkswagen Gol. O sinistro foi registrado próximo ao Bairro Taquaral Bosque, próximo de uma Indústria de pré-moldados de Concreto.

As vítimas do acidente ficaram presas às ferragens, sendo que o Corpo de Bombeiros realizou o resgate de pelo menos quatro pessoas em estado grave, encaminhando-as para atendimento hospitalar.

A CCR MS Via está no local atendendo à ocorrência, e equipes da Polícia Civil, Perícia e Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. O trânsito encontra-se interrompido nos dois sentidos da rodovia, e até o momento não há informações concretas sobre as causas do acidente.

