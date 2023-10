AGORA: Adolescente de 16 anos é morto com tiros na cabeça em Campo Grande

O adolescente Luciano Pereira Lopes da Silva, de 16 anos, foi morto a tiros durante a noite deste domingo (22), no cruzamento da Rua Tucuruvi com a Rua Francisco Aguiar Pimenta, região do bairro Alves Pereira.

Conforme o apurado pelo JD1, o rapaz estava na rua quando foi surpreendido pelo atirador, que estava em um carro. Testemunhas teriam relatado que cinco disparos foram efetuados.

O JD1 levantou com exclusividade que a maioria dos tiros atingiram a região da cabeça de Luciano. Após efetuar os disparos, o atirador fugiu tomando rumo ignorado.

Neste momento equipes da Polícia Militar e Civil estão no local, acompanhando o trabalho da Perícia Técnica e fazendo os levantamentos iniciais sobre a execução do adolescente.

Por ser menor de idade, o caso deve ser investigado em segredo de justiça. A reportagem apura se Luciano tinha passagens pela polícia.

