AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande

Uanderson da Silva Carvalho, de 17 anos, morreu afogado em uma lagoa localizada na Rua Cambacica, próxima ao Alphaville 2, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (1°).

Conforme as informações iniciais apuradas pela reportagem, o rapaz estava brincando na lagoa junto com mais quatro amigos quando desapareceu.

Após 10 minutos procurando o Uanderson, os colegas acionaram o Corpo de Bombeiros e as demais autoridades.

Neste momento, a perícia técnica e a Policia Civil foram acionadas, acompanhando os trabalhos do bombeiro no local.

O JD1 está acompanhando o caso e deve trazer mais informações em breve.

