Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande

Ele estava brincando com os amigos quando desapareceu na água

01 novembro 2025 - 17h59Brenda Assis     atualizado em 01/11/2025 às 18h01
Ilustrativa Ilustrativa   (Lucas Amaral/Noticidade)

Uanderson da Silva Carvalho, de 17 anos, morreu afogado em uma lagoa localizada na Rua Cambacica, próxima ao Alphaville 2, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (1°).

Conforme as informações iniciais apuradas pela reportagem, o rapaz estava brincando na lagoa junto com mais quatro amigos quando desapareceu. 

Após 10 minutos procurando o Uanderson, os colegas acionaram o Corpo de Bombeiros e as demais autoridades. 

Neste momento, a perícia técnica e a Policia Civil foram acionadas, acompanhando os trabalhos do bombeiro no local. 

O JD1 está acompanhando o caso e deve trazer mais informações em breve.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Piracema
Polícia
Piracema 2025: defeso nos rios de MS começa neste sábado
Delegacia de Ivinhema
Polícia
Mulher é resgatada pela Polícia Militar após ser agredida pelo companheiro
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Polícia
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Radar na Avenida Afonso Pena -
Polícia
População reclama de novos radares e vê 'armadilha' em fase educativa da Agetran
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
Polícia
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
O caso foi registrado na delegacia de Sonora
Polícia
Grávida de 7 meses é agredida por homem em boate de Sonora
Depac Dourados
Polícia
Bandidos fazem a festa após invadirem casa três vezes em 48h em Dourados
Aplicativo FGTS
Polícia
Novas regras mudam antecipação do saque-aniversário do FGTS a partir deste sábado
Imagem ilustrativa
Polícia
Pitbull ataca e mata cachorro em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio

Mais Lidas

Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima