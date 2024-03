AGORA: Andando no 'corredor', motociclista acerta caminhÃ£o e acidente para a Guaicurus

Uma motociclista, que não teve o nome divulgado, foi socorrida após colidir contra um caminhão guincho na Avenida Guaicurus, região do bairro Alves Pereira, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (7).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, a jovem seguia na pista sentido centro/bairro, pelo corredor de carros que estavam parados no semáforo, quando acabou perdendo o controle de direção e colidindo na traseira de um caminhão guincho. Ao cair, por conta da batida, a moto que ela conduzia foi parar debaixo de uma caminhonete que passava pelo local.

Apesar da colisão, o motorista do caminhão não teria percebido a batida, e saiu normalmente quando o semáforo abriu. Populares, que viram a cena, foram atrás do condutor para alerta-lo, momento em que ele retornou para a cena do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, socorrendo a jovem e a encaminhando para a Santa Casa, com fratura na tíbia e ferimentos abrasivos pelo corpo. O resgate foi acompanhado pelo esposo da vítima.

Para facilitar o resgate, por conta do grande fluxo de veículos pelo local, o trecho da Avenida Guaicurus, entre as ruas Tucuruvi e Conde do Pinhal, foi completamente fechado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Para quem segue na pista sentido centro/bairro, o trânsito está sendo desviado pela Rua Tucuruvi.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também