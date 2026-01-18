Menu
Menu Busca domingo, 18 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá

Uma vítima foi socorrida, enquanto outra teria fugido do local e não foi localizada

18 janeiro 2026 - 12h14Luiz Vinicius     atualizado em 18/01/2026 às 12h14
Carro ficou marcado com os tirosCarro ficou marcado com os tiros   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas no final da manhã deste domingo, dia 18, após um carro ser atingido por vários disparos de arma de fogo, na rua Floriano Paulo Côrrea, na Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que uma das vítimas feridas deixou o local e ainda não foi localizada, enquanto a segunda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme recebido pela reportagem, a vítima socorrida estava consciente, desorientada e com ferimentos de tiros, inclusive, no rosto. Ela foi encaminhada para a Santa Casa.

O veículo foi encontrado na rua Sol Nascente e a Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Choque, isolaram a área para atuação da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Próximo ao veículo foram encontradas diversas cápsulas, mas até o momento, não foi informado de qual calibre seria. Os projéteis serão recolhidos para análise da perícia.

O caso deverá ser tratado como tentativa de homicídio e será investigado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Crime aconteceu na hora do almoço
Polícia
Filho matou o pai na frente de crianças e fugiu usando motocicleta no Colúmbia
Diversas viaturas da Polícia Militar foram empenhadas para o local
Polícia
Adolescente pede ajuda a vizinha após ser dopada e espancada por familiares na Capital
Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Todo material apreendido durante a ação
Polícia
Operação prende grupo por pesca ilegal e disparos contra PM em Água Clara
Suspeito foi preso
Polícia
Polícia age rápido e prende acusado de matar jovem em tabacaria de Dourados
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Idoso morre sem cirurgia e família acusa omissão médica por falta de salário na Santa Casa
Crime aconteceu em frente a uma tabacaria
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento em jovem é atingido por tiro em Dourados
Vítima estava internada no Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é assassinado a tiros em frente a tabacaria de Dourados
GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande
Polícia
GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande

Mais Lidas

Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes
Justiça
Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça