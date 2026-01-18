AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas no final da manhã deste domingo, dia 18, após um carro ser atingido por vários disparos de arma de fogo, na rua Floriano Paulo Côrrea, na Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que uma das vítimas feridas deixou o local e ainda não foi localizada, enquanto a segunda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme recebido pela reportagem, a vítima socorrida estava consciente, desorientada e com ferimentos de tiros, inclusive, no rosto. Ela foi encaminhada para a Santa Casa.

O veículo foi encontrado na rua Sol Nascente e a Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Choque, isolaram a área para atuação da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Próximo ao veículo foram encontradas diversas cápsulas, mas até o momento, não foi informado de qual calibre seria. Os projéteis serão recolhidos para análise da perícia.

O caso deverá ser tratado como tentativa de homicídio e será investigado.

