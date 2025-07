AGORA: Avião cai e mata duas pessoas no interior de SP

Felipe Coiado, de 24 anos, e Abner Oliveira, de 39 anos, morreram após o avião que eles estavam cair na manhã desta terça-feira (1º) em uma área rural na Estrada Municipal José Domingues Netto, em São José do Rio Preto (SP).

Conforme o g1, o Corpo de Bombeiros informou que o avião decolou do aeroporto de São José do Rio Preto com quatro ocupantes, mas corrigiu a informação às 13h. Havia dois ocupantes. A aeronave era de instrução e as vítimas eram um aluno e um piloto.

Os bombeiros foram acionados às 11h50 e enviaram seis viaturas. O avião caiu em um terreno na área rural, sem atingir estruturas. Não houve fogo ou vazamento de combustível. O Cenipa e a Polícia Técnico-Científica foram acionados. O destino da aeronave não foi informado.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o helicóptero Águia se mobilizaram para o resgate.

O avião, um CAP-4 Paulistinha, prefixo PP-RDJ, foi fabricado em 1943. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave pertence ao Aeroclube de São José do Rio Preto e estava em situação regular para voo de instrução privada. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) venceria na data do acidente.

