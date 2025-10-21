Menu
Polícia

AGORA: Bandido peita polícia e morre durante confronto em Dourados

Ele teria roubado uma loja de doces há poucos dias na cidade

21 outubro 2025 - 17h27Brenda Assis     atualizado em 21/10/2025 às 17h30
O confronto aconteceu com as equipes do DOFO confronto aconteceu com as equipes do DOF   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Marcelo Prenda Albernaz Elias, de 50 anos, morreu durante um confronto ocorrida na tarde desta terça-feira (21) com policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na Rua João Aires da Silva, no Bairro Altos do Indaiá, em Dourados. 

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o homem era autor de um assalto a mão armada ocorrido na manhã do dia 17 de outubro, em uma loja de doces localizada na Avenida Hayel Bon Faker, região do Jardim Água Boa. 

Na ocasião, ele chegou ao estabelecimento e de forma agressiva, levando R$ 200 que estava no caixa do estabelecimento.

Hoje, as equipes policiais receberam uma denúncia indicando que o suspeito estava escondido em uma casa. Ao chegar no endereço indicado, Marcelo resistiu a abordagem e acabou sendo baleado.

O criminoso chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo antes de dar entrada na unidade de saúde. 

Ainda segundo o site, Marcelo é natural do Rio de Janeiro e estava evadido do sistema prisional. Entre os crimes já cometidos por ele, há tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubo, ameaça, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio.

