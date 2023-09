AGORA: Bandido que roubou joalheria morre em troca de tiros com o Choque no Noroeste

Um dos ladrões que roubaram uma joalheria no centro de Campo Grande, morreu durante um confronto com o Batalhão de Choque, no começo da noite desta terça-feira (19), na Rua do Bananal, região do bairro Jardim Noroeste.

Conforme as informações preliminares, levantadas pelo JD1 Notícias, o homem chegou a ser socorrido pelas equipes policiais. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde do bairro.

Neste momento, equipes do Batalhão de Choque e a Polícia Militar fazem o isolamento da área, enquanto aguardam a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

Assalto - na manhã de ontem, dois homens fingiram que iriam fazer um orçamento na loja, quando anunciaram o assalto.

Bastante violentos, eles teriam feito ameaças contra os funcionários do estabelecimento. Eles fugiram levando certa de R$ 40 mil em joias.

O assalto impressionou os campo-grandenses pela ousadia da dupla, uma vez que foi cometido a poucos metros da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

