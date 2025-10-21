AGORA: Caminhoneiro morre ao ser atropelado pelo próprio veículo no Pioneiros

O motorista de um caminhão morreu ao ser atropelado pelo próprio veículo durante a tarde desta terça-feira (21), na Rua Ana Luiza de Souza, localizada no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, a vítima trabalhava em um depósito de material de construção. Hoje, ao sair para realizar uma entrega, voltou até o local para pegar um item que havia faltado.

Enquanto seu ajudante voltava da loja, viu o momento que o homem desceu e foi para frente do veículo, sendo atropelado e falecendo. Desgovernado, o caminhão acabou subindo na calçada e bateu em um veículo preto que estava estacionado.

Por conta da dinâmica do acidente, o corpo da vítima ficou embaixo do caminhão, que precisou ser erguido por um guincho.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso.

