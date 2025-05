AGORA: Carro capota após motorista furar o 'Pare' e causar acidente na Capital

Uma motorista, Luizete Joana Dalla Valle, de 56 anos, levou um susto após sofrer um acidente e seu carro capotar durante a tarde desta sexta-feira (23), no cruzamento da Avenida Gunter Hans e a Rua Tenente Antônio João Ribeiro, no bairro Coophamat, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, Luzinete seguia em um Fiat Pálio para casa após buscar o pai, de 89 anos, no hospital, quando acabou sendo atingida por um Nissan March que passava pelo cruzamento, sem respeitar a sinalização de ‘Pare’.

“Eu moro aqui na esquina. Fiz tudo certinho porque sei que é comum ter acidentes aqui. Quando entrei, porque estou na preferencial, quando o acidente aconteceu. Graças a Deus nada de grave aconteceu com a gente”, explicou Luizete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o condutor do March e o encaminhando para a Santa Casa com ferimentos pelo corpo.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais e acionando o guincho, que fez o destombamento do veículo e o retirou do local.

Por conta do acidente, o Nissan March ficou parcialmente ameaçado e com os vidros estourados. Enquanto isso, a placa de Pare, existente no cruzamento, foi parar no chão.

