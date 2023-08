AGORA: Casal é encontrado morto com marcas de tiros no rosto no Centro-Oeste

Durante a manhã desta terça-feira (8), um casal, aparentemente entre 18 e 25 anos, que ainda não foram identificados, foi encontrado morto com disparos de arma de fogo em uma residência na rua Izaltino Leiria De Paula, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

O JD1 Notícias está pelo local acompanhando mais detalhes e apurou que a primeira hipótese é que seja um crime de feminicídio seguido de suicídio.

A reportagem apurou que vizinhos escutaram tiros durante a madrugada. Ainda durante a apuração, as duas vítimas estão com marcas de tiro no rosto.

Testemunhas relataram que o casal brigava constantemente e a jovem sempre ia embora, mas retornava para o imóvel.

Várias viaturas da Polícia Militar estão pelo local e isolam a cena do crime. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local para a constatação de óbito das duas vítimas.

