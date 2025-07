AGORA: Casal é socorrido em estado gravíssimo após acidente na BR-163, em Campo Grande

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, uma testemunha contou que a motocicleta e o carro seguiam na rodovia sentido São Paulo quando a Fiat Strada, de uma prestadora de serviços para a MSVia, fez um retorno no meio do trajeto.

Um casal, de 45 e 53 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após um acidente ocorrido na BR-163, no anel viário localizado entre o pontilhão da saída para Três Lagoas e o pontilhão do Dhama, durante a tarde desta quinta-feira (24), em Campo Grande.