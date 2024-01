AGORA: Ciclista de 11 anos morre ao ser atropelada por carreta

Uma criança, identificada como Micaele Souza Aquino de apenas de 11 anos, morreu depois de ser atropelada por uma carreta na tarde desta quarta-feira (3) na Vila Bela, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, a carreta atingiu a vítima na Rua Independência. Depois de causar o acidente, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais. A Polícia Militar está na cena do acidente, isolando a área e aguardando a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Jornais locais, que acompanham o caso, chegaram a registrar os gritos de desespero dos familiares que chegavam para acompanhar o caso.

