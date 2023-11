AGORA: Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão na BR-060

Ciclista, identificado apenas como Nilton de 84 anos, morreu durante o final da manhã desta quarta-feira (15), ao ser atropelado por um caminhão na BR-060, localizada na saída de Campo Grande para a cidade de Sidrolândia.

Conforme o apurado pela reportagem, Nilton estava atravessando a rodovia de bicicleta quando foi avistado pelo caminhoneiro, que chegou a jogar o veículo para o acostamento ao ver o idoso ‘perdendo as forças’.

Porém, depois de passar do meio do caminho, Nilton seguiu com o percurso e o motorista do caminhão não teve tempo hábil para desviar o trajeto novamente.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas o idoso já estava sem vida quando a guarnição chegou ao local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também está na cena do acidente, acompanhando a ocorrência junto com familiares da vítima.

