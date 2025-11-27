AGORA: Corpo é encontrado boiando em córrego no bairro Guanandi

O corpo de um homem foi encontrado boiando no córrego da avenida Vereador Thyrson de Almeida, prolongamento da avenida Presidente Ernesto Geisel, na região do bairro Guanandi, em Campo Grande, no início da noite desta quinta-feira (27).

Segundo as informações preliminares, o corpo apresentava inchaço considerável, indicando início de putrefação. Não há informações sobre a causa da morte ou a existência de ferimentos.

A Polícia Militar preserva o local para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate do corpo, que posteriormente deve passar por exames no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

(*) Matéria em atualização.

