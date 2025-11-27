Menu
Menu Busca quinta, 27 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

AGORA: Corpo é encontrado boiando em córrego no bairro Guanandi

Aparentemente, trata-se de um homem, e o corpo já apresenta estado de putrefação

27 novembro 2025 - 19h47Vinícius Santos e Brenda Assis
Polícia atende a ocorrência - Polícia atende a ocorrência -   (Foto: WhatsApp / JD1)
Dr Canela

O corpo de um homem foi encontrado boiando no córrego da avenida Vereador Thyrson de Almeida, prolongamento da avenida Presidente Ernesto Geisel, na região do bairro Guanandi, em Campo Grande, no início da noite desta quinta-feira (27).

Segundo as informações preliminares, o corpo apresentava inchaço considerável, indicando início de putrefação. Não há informações sobre a causa da morte ou a existência de ferimentos.

A Polícia Militar preserva o local para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate do corpo, que posteriormente deve passar por exames no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

(*) Matéria em atualização.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Dr Canela
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Caminhoneiro é socorrido após tombar veículo às margens da MS-276
Mais de 8,8 mil bois são encontrados desnutridos e fazendeiro responderá por maus-tratos
Polícia
Mais de 8,8 mil bois são encontrados desnutridos e fazendeiro responderá por maus-tratos
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas
Polícia
Jovens são presos em Três Lagoas por envolvimento em homicídio ocorrido em 2022
Motoristas abandonam veículos recheados com 2 toneladas de maconha em Ponta Porã
Polícia
Motoristas abandonam veículos recheados com 2 toneladas de maconha em Ponta Porã
Corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraguai é encontrado pelos Bombeiros
Polícia
Corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraguai é encontrado pelos Bombeiros
Derf concluiu as investigações
Polícia
Homem mentiu que foi assaltado e se cortou para chamar a atenção da namorada
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Homem é levado para Santa Casa após ser espancado na Vila Serradinho
Viatura Polícia Militar
Polícia
Policial é presa por ameaçar queimar a casa da sogra com coquetel molotov no Danúbio Azul
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é ameaçado de morte após demitir funcionário no Vilas Boas
Policiamento foi reforçado
Polícia
VÍDEO: Policiamento é reforçado após tentativa de estupro e roubo no Parque dos Poderes

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família