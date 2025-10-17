AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande. O achado aconteceu após a chuva que caiu na cidade, durante a tarde de hoje (17).

Conforme o apurado pela reportagem, o corpo estava descendo o curso do rio em direção a saída da cidade. Por conta disso, as equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão monitorando para ver onde irá parar.

As equipes da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e da Perícia Técnica, estão indo até o local, aguardando o resgate do corpo.

