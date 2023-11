AGORA: Criança morre afogada em rio de Dourados

Uma criança indígena, ainda não identificada, morreu durante o final da manhã desta terça-feira (14), ao se afogar em um rio da região, localizado próximo a um restaurante e pesqueiro, que fica às margens da Rodovia BR-163, Zona Rural de Dourados.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel Urgência), foram acionados por volta das 11h30 de hoje.

Conforme o Dourados News, informações iniciais apontam que os pais conseguiram tirar a criança da água, mas quando o socorro chegou ao local ela já estava morta.

Como acabou de acontecer, as equipes do socorro isolaram a área até a chegada da Polícia Militar, Civil e da Perícia, que ficará responsável por fazer os levantamentos sobre o caso.

