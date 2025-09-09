Menu
Polícia

AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville

Ele morreu ainda dentro do imóvel após ser alvejado pelos policiais

09 setembro 2025 - 14h01Brenda Assis     atualizado em 09/09/2025 às 14h05
O confronto aconteceu no começo da tarde de hojeO confronto aconteceu no começo da tarde de hoje   (WhatsApp/JD1)

Homem, que não teve o nome divulgado, morreu ao tentar atacar a Polícia Militar armado com uma faca durante o começo da tarde desta terça-feira (9), na Rua Maria José de Souza, região do Bairro Nashiville, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, o homem partiu para cima dos militares armado com uma faca.

Para conter a injusta agressão, disparos foram efetuados, alvejando o homem que morreu ainda dentro do imóvel.

Neste momento, a área está isolada enquanto é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que farão os demais levantamentos a respeito dos fatos.

