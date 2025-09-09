AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville

Homem, que não teve o nome divulgado, morreu ao tentar atacar a Polícia Militar armado com uma faca durante o começo da tarde desta terça-feira (9), na Rua Maria José de Souza, região do Bairro Nashiville, em Campo Grande.
Conforme o apurado pelo JD1, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, o homem partiu para cima dos militares armado com uma faca.
Para conter a injusta agressão, disparos foram efetuados, alvejando o homem que morreu ainda dentro do imóvel.
Neste momento, a área está isolada enquanto é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que farão os demais levantamentos a respeito dos fatos.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Mulher morre ao pedalar em trilha com o marido em Cassilândia
Polícia
Argentino é baleado enquanto caminhava em rua de Dourados
Polícia
Idoso morre após cair no banheiro de casa em Campo Grande
Polícia
Homem é baleado na canela ao tentar atacar PM com faca em Campo Grande
Polícia
Motociclista que se acidentou na Tamandaré morre na Santa Casa
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Justiça
Juiz torna réu jovem acusado de matar padrasto a facadas em Campo Grande
Polícia
Caso de homicídio no bairro Vila Danúbio Azul é encerrado sem apontar autoria
Justiça
Irmãos enfrentam júri por matar homem em espancamento no bairro Moreninhas
Polícia