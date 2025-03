AGORA: Diabolin, líder do tráfico no Dom Antônio, é morto a tiros

Thiago Leite Neves, conhecido pelo nome Diabolin, foi morto a tiros no final da tarde desta segunda-feira (10) na Rua Marlene Pereira de Jesus, no bairro Dom Antônio. Ele era o líder do tráfico na região.

Segundo informações iniciais, Thiago estava em “guerra” com outros indivíduos, também criminosos, e foi morto por dois homens em uma moto em frente à uma residência. Os atiradores fugiram do local logo após o crime.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar atendimento a Thiago após o crime, mas ele já estava morto quando a equipe chegou no local. Sua morte foi confirmada pelos bombeiros.

A Polícia Civil, Polícia Militar e perícia estão no local realizando as diligências necessárias.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também