Polícia

AGORA: Dois homens são feridos a tiros em tentativa de homicídio no Aero Rancho

Eles foram atingidos enquanto estavam em frente a alguns estabelecimentos

29 janeiro 2026 - 23h18Luiz Vinicius     atualizado em 29/01/2026 às 23h29
Uma das vítimas foi atingida por vários disparosUma das vítimas foi atingida por vários disparos   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Dois homens, ainda não identificados, foram alvos de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, dia 29, na Avenida Graciliano Ramos, na região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo enquanto estavam em frente a alguns estabelecimentos. Um teria sido atingido na perna, enquanto outro teria sido atingido em diversas partes do corpo.

Conforme informações compartilhadas pela página 'Cria do Aero Rancho', o Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e socorreram os dois homens ainda com vida, encaminhados possivelmente para a Santa Casa de Campo Grande.

Ainda não detalhes sobre a motivação para o crime, nem quem seriam os atiradores que provocaram a dupla tentativa de homicídio.

A situação movimentou a região e a Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Choque, isolou a área para o trabalho da Polícia Civil. Uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também esteve presente no local.

A Polícia Científica e a delegacia de plantão foram acionadas para tratar do caso.

 

