AGORA: Dono de mecÃ¢nica Ã© assassinado a tiros na frente do filho no Rita Vieira

Sérgio Pereira, dono da mecânica 'Referência Car Centro Automotivo', no Jardim América, foi assassinado a tiros no início da noite desta terça-feira (19) no cruzamento das ruas João Vieira de Menezes com Irene Vilela Vieira, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Ele foi morto na frente do filho.

O filho da vítima, um adolescente, ficou ferido durante o atentado e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não foi informado para qual unidade de saúde ou hospitalar, o garoto foi encaminhado.

As informações ainda são poucas em relação ao caso, mas conforme apuração do JD1 Notícias, indivíduos em uma motocicleta teriam efetuado os disparos contra Sergio e seu filho, enquanto eles estavam em um veículo, uma picape Fiat Strada.

O Samu chegou a tentar socorrer o homem, mas a vítima não resistiu e morreu no local do crime.

A Polícia Militar está no local isolando a área para que a Polícia Civil e a Polícia Científica possam realizar os trabalhos de praxe. O JD1 Notícias acompanha o desenrolar da ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também