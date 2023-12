AGORA: Filho encontra pai morto a golpes de faca no Taquaral Bosque

O proprietário de um bar, identificado como José Cícero, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto com marcas de facadas em seu corpo, na manhã desta segunda-feira (25), no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

Quem encontrou o corpo foi seu filho, de 14 anos, na companhia de outros familiares.

Segundo informações preliminares repassadas para a reportagem, o achado aconteceu pela manhã, quando familiares foram até a residência, que fica aos fundos do bar.

José, que era cadeirante, apresentava perfurações ocasionadas por faca em seu pescoço. Do local, aparentemente, teriam sumido uma pochete com dinheiro e documentos.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Militar esteve pelo local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também